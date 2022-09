Nations League: Tonali indisponibile, lascia il ritiro azzurro (Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale, indisponibile per le gare con Inghilterra e Ungheria. Tonali sarà comunque questa sera in tribuna per seguire gli ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrocampista del Milan Sandrohato ildella Nazionale,per le gare con Inghilterra e Ungheria.sarà comunque questa sera in tribuna per seguire gli ...

