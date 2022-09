Nations League, stasera Italia-Inghilterra: orario, biglietti, formazioni e dove vedere la partita in tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Il conto alla rovescia è finito: ci siamo. stasera, venerdì 23 settembre, su Rai 1 a partire dalle 20.45 andrà in onda la partita di Nations League che vedrà sfidarsi l’Inghilterra di Southgate e l’Italia di Mancini. Ed è subito un ritorno indietro nel tempo, alla finale degli Europei del 2020. View this post on Instagram A post shared by Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri) Quali sono le (probabili) formazioni di Italia-Inghilterra L’Italia di Mancini, molto probabilmente, giocherà con un 4-3-3 e schiererà: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson, Barella, Jorginho, Pobega, Raspadori, Immobile e Gabbiadini. In panchina, a disposizione, ci saranno: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) Il conto alla rovescia è finito: ci siamo., venerdì 23 settembre, su Rai 1 a partire dalle 20.45 andrà in onda ladiche vedrà sfidarsi l’di Southgate e l’di Mancini. Ed è subito un ritorno indietro nel tempo, alla finale degli Europei del 2020. View this post on Instagram A post shared by Nazionalena di Calcio (@azzurri) Quali sono le (probabili)diL’di Mancini, molto probabilmente, giocherà con un 4-3-3 e schiererà: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson, Barella, Jorginho, Pobega, Raspadori, Immobile e Gabbiadini. In panchina, a disposizione, ci saranno: ...

