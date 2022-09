Nations League: Mancini, speriamo recupero Immobile per Ungheria (Di venerdì 23 settembre 2022) "Ciro non sta malissimo ma non vogliamo rischiarlo, non si stente benissimo la gamba, ma pensiamo non sia niente di grave". In una intervista a Rai sport prima del match con l'Inghilterra in Nations ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) "Ciro non sta malissimo ma non vogliamo rischiarlo, non si stente benissimo la gamba, ma pensiamo non sia niente di grave". In una intervista a Rai sport prima del match con l'Inghilterra in...

DiMarzio : #NationsLeague | #Italia, infortunio per Immobile: non ci sarà contro l'Inghilterra - SimoneTogna : Romeu Lukaku non convocato dal Belgio per gli impegni di Nations League. - news24_inter : ????#Tonali lascia il ritiro della #Nazionale: gli aggiornamenti - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Nations League, dal Belgio alla Spagna: il valore dei campioni coinvolti: L’attuale pausa interna… - DiMarzio : #NationsLeague, il programma delle gare di oggi -