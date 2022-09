Nations League, l'Ungheria batte 1 - 0 la Germania e resta prima nel girone (Di venerdì 23 settembre 2022) LIPSIA (Germania) - Sarebbe dovuta essere la 'vittima sacrificale' del gruppo dell' Italia ed invece, ad una gara dal termine, mantiene il primato e si giocherà l'accesso alle fasi finali di Nations ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 settembre 2022) LIPSIA () - Sarebbe dovuta essere la 'vittima sacrificale' del gruppo dell' Italia ed invece, ad una gara dal termine, mantiene ilto e si giocherà l'accesso alle fasi finali di...

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - DiMarzio : #NationsLeague | #Italia, infortunio per Immobile: non ci sarà contro l'Inghilterra - DiMarzio : #NationsLeague, i risultati delle partite di oggi - mgpg07 : RT @razorback7851: Ma che me ne fotte della nations league ma vai a fare 50 tweet su Allegri - Vallina84s : @faberskj @CaveloX9 Gol pazzesco di Raspadori, vittoria 1-0 sull'Inghilterra che retrocede in lega B in Nations league -