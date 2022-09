Nations League, l’Italia vince 1-0 contro l’Inghilterra a San Siro (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella quinta giornata della Nations League gli azzurri della Nazionale italiana di calcio hanno battuto l’Inghilterra a San Siro per 1-0. Uno scontro difficile per la squadra di Roberto Mancini che è scesa in campo con pesanti assenze, l’ultima quella di Immobile per un fastidio muscolare. Poche ore fa invece il centrocampista del Milan Tonali aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un affaticamento muscolare. Al Meazza gli azzurri si sono sfidati con una formazione decimata riuscendo però ad ottenere un’importante vantaggio per l’accesso alle Finals. Ora sarà decisivo lo scontro con l’Ungheria in trasferta. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, nel secondo tempo il gol di Raspadori ha risolto l’incontro con l’Inghilterra. «Questa è una vittoria ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella quinta giornata dellagli azzurri della Nazionale italiana di calcio hanno battutoa Sanper 1-0. Uno sdifficile per la squadra di Roberto Mancini che è scesa in campo con pesanti assenze, l’ultima quella di Immobile per un fastidio muscolare. Poche ore fa invece il centrocampista del Milan Tonali aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un affaticamento muscolare. Al Meazza gli azzurri si sono sfidati con una formazione decimata riuscendo però ad ottenere un’importante vantaggio per l’accesso alle Finals. Ora sarà decisivo lo scon l’Ungheria in trasferta. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, nel secondo tempo il gol di Raspadori ha risolto l’incon. «Questa è una vittoria ...

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - sportmediaset : Raspadori illumina San Siro, gli Azzurri restano in lotta per le Final Four #NationsLeague #ItaliaInghilterra - GoalItalia : L'Inghilterra retrocede In Lega B di Nations League con una giornata d'anticipo. #ItaliaInghilterra - L0VEY0UGOODBYE : RT @badgalvale: - fuori dai mondiali - partite penose - zero voglia di giocare - MA NEL CULO AGLI INGLESI SEMPRE E COMUNQUE ANCHE SE SI… - lumacarapida : Bravo Gigio bella partita. Peccato che quando contava quel tiro di Traijkovski sia entrato proprio a fil di palo. P… -