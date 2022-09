NATIONS LEAGUE, ITALIA-INGHILTERRA SENZA IMMOBILE (Di venerdì 23 settembre 2022) Penultimo appuntamento in NATIONS LEAGUE nel girone 3 per la nazionale ITALIAna di calcio, impegnata questa sera alle 20.45 allo stadio Meazza nella quinta partita della fase a gironi. Si gioca ITALIA-INGHILTERRA, i britannici sono ultimi in classifica con due punti, mentre gli azzurri sono a quota 5 con davanti Germania a 6 e Ungheria a 7. L’imperativo è vincere le prossime due partite, come ha sottolineato Roberto Mancini, sperando che i tedeschi inciampino contro l’attuale capolista o nella gara successiva contro l’INGHILTERRA. In vista delle ultime due partite di NATIONS LEAGUE, il commissario tecnico ha mantenuto la linea verde convocando alcuni giocatori emergenti come i portieri Provedel e Vicario, lo juventino Gatti e Pasquale Mazzocchi, ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 23 settembre 2022) Penultimo appuntamento innel girone 3 per la nazionalena di calcio, impegnata questa sera alle 20.45 allo stadio Meazza nella quinta partita della fase a gironi. Si gioca, i britannici sono ultimi in classifica con due punti, mentre gli azzurri sono a quota 5 con davanti Germania a 6 e Ungheria a 7. L’imperativo è vincere le prossime due partite, come ha sottolineato Roberto Mancini, sperando che i tedeschi inciampino contro l’attuale capolista o nella gara successiva contro l’. In vista delle ultime due partite di, il commissario tecnico ha mantenuto la linea verde convocando alcuni giocatori emergenti come i portieri Provedel e Vicario, lo juventino Gatti e Pasquale Mazzocchi, ...

