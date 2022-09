NATIONS LEAGUE: GERMANIA-UNGHERIA (Di venerdì 23 settembre 2022) La squadra rivelazione contro la favorita del raggruppamento. GERMANIA-UNGHERIA vedrà di fronte stasera la capolista a sorpresa del gruppo 3 di NATIONS LEAGUE, allenata dall’italiano Marco Rossi, e la corazzata guidata da Hans-Dieter Flick, che può contare sul blocco proveniente dal Bayern Monaco. I tedeschi sono avanti di un punto rispetto all’Italia e a -1 dai magiari, devono sfruttare la partita odierna per tentare il sorpasso a 90? dalla fine della fase a gironi e poi lanciarsi verso il confronto con gli inglesi. GERMANIA-UNGHERIA: I TEDESCHI PER IL SORPASSO, I MAGARI PER SOGNARE ANCORA Flick può contare non solo sui tanti elementi pescati dalla corazzata della Baviera ma anche su gente come Ruediger, Gundogan, e Havertz. Nell’UNGHERIA molto gira attorno al talento ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 23 settembre 2022) La squadra rivelazione contro la favorita del raggruppamento.vedrà di fronte stasera la capolista a sorpresa del gruppo 3 di, allenata dall’italiano Marco Rossi, e la corazzata guidata da Hans-Dieter Flick, che può contare sul blocco proveniente dal Bayern Monaco. I tedeschi sono avanti di un punto rispetto all’Italia e a -1 dai magiari, devono sfruttare la partita odierna per tentare il sorpasso a 90? dalla fine della fase a gironi e poi lanciarsi verso il confronto con gli inglesi.: I TEDESCHI PER IL SORPASSO, I MAGARI PER SOGNARE ANCORA Flick può contare non solo sui tanti elementi pescati dalla corazzata della Baviera ma anche su gente come Ruediger, Gundogan, e Havertz. Nell’molto gira attorno al talento ...

Nations League: Tonali indisponibile, lascia il ritiro azzurro Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale, indisponibile per le gare con Inghilterra e Ungheria. Tonali sarà comunque questa sera in tribuna per seguire gli ... Nations League, Italia - Inghilterra: i convocati di Mancini Il tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di Nations League di questa sera contro l'Inghilterra di Southgate. Queste le scelte del tecinco azzurro: Portieri: 1 Gianluigi Donnarumma, 12 Alex Meret, 21 Guglielmo Vicario. Difensori: 2 Giovanni Di ... KOOPMEINERS, Le sue condizioni. Il 2 ottobre... In casa Atalanta c'è apprensione per le condizioni fisiche di Teun Koopmeiners, uscito in barella ieri sera dopo uno scontro alla testa con Linetty nella partita tra Olanda e ...