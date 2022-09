Nations League 2022/23: la Georgia si impone sulla Macedonia. Malta battuto 2-1 dall’Estonia (Di venerdì 23 settembre 2022) Georgia-Macedonia, Estonia-Malta: questi i due match giocati alle ore 18 e valevoli per i gironi della Nations League 2022/23. L’Estonia vince sul finale, 2-1 contro il Malta. Dopo una rete annullata al quarto minuto per fuorigioco di Vastsuk, la squadra di Haberli trova l’occasione del vantaggio sul finale di primo tempo. Al 48esimo è Borg ad effettuare un fallo in area e, oltre a procurarsi un cartellino rosso, regalare un rigore agli avversari. Sul dischetto si posiziona Sappinen che non sbaglia. 1-0 al termine della prima frazione di gioco. Al 51esimo il direttore di gara concede un penalty anche agli uomini di Mangia: a trasformarlo è Teuma. E’ poi Anier all’86esimo a mettere il sigillo sul match. E’ la Macedonia del Nord a dominare contro la ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022), Estonia-: questi i due match giocati alle ore 18 e valevoli per i gironi della/23. L’Estonia vince sul finale, 2-1 contro il. Dopo una rete annullata al quarto minuto per fuorigioco di Vastsuk, la squadra di Haberli trova l’occasione del vantaggio sul finale di primo tempo. Al 48esimo è Borg ad effettuare un fallo in area e, oltre a procurarsi un cartellino rosso, regalare un rigore agli avversari. Sul dischetto si posiziona Sappinen che non sbaglia. 1-0 al termine della prima frazione di gioco. Al 51esimo il direttore di gara concede un penalty anche agli uomini di Mangia: a trasformarlo è Teuma. E’ poi Anier all’86esimo a mettere il sigillo sul match. E’ ladel Nord a dominare contro la ...

