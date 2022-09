Napoli, Osimhen torna a fare lavoro personalizzato in campo. Demme di nuovo in gruppo (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Napoli ha diffuso il consueto report dell’allenamento. Lo riportiamo di seguito. Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente fase di attivazione sul campo 2. Di seguito il gruppo ha svolto lavoro tecnico con l’ausilio di sagome e serie di partitine 8 contro 8. Arrivano aggiornamenti ufficiali anche sugli infortunati su cui è stato più preciso il medico sociale Canonico a Radio Kiss Kiss Napoli. Politano e Osimhen hanno svolto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilha diffuso il consueto report dell’allenamento. Lo riportiamo di seguito. Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà il primo ottobre con-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente fase di attivazione sul2. Di seguito ilha svoltotecnico con l’ausilio di sagome e serie di partitine 8 contro 8. Arrivano aggiornamenti ufficiali anche sugli infortunati su cui è stato più preciso il medico sociale Canonico a Radio Kiss Kiss. Politano ehanno svolto ...

