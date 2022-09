Napoli | la miniera d’oro sta a sinistra | Mario Rui | Zielinski e Kvara

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ilha trovato sin da subito la continuità in campionato nonostante i tanti cambi: Spalletti ha trovato la suaIlha trovato sin da subito la continuità in campionato nonostante i tanti cambi: Spalletti ha trovato la suaRui, Zielinksi ehanno messo insieme 7 gol e 9 assist. Il portoghese sembra rinato, il polacco spostato a mezzala rende meglio e il georgiano non sta facendo rimpiangere Insigne. Con la sua catena diilsogna in Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.