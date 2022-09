Napoli | Kvaratskhelia | I primi giorni sono stati difficili Ecco cosa mi ha detto Spalletti' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 settembre 2022): "I, ma i miei compagni mi hanno accolto bene, lo stadio ed il pubblico distupendi, Mario Rui è il mio mentore, Starace? E' una leggenda ed una persona molto positiva,mi hadi mettermi a disposizione della squadra e giocare di più per i miei compagni, sto imparando l'italiano" Khvicha, attaccante del, ha rilasciato un'intervista a Geo Team, Setanta Sports, per uno speciale nella città partenopea durante la settimana di Lazio--Liverpool. Queste le parole del calciatore georgiano: Come è cambiata la tua vita con l'approdo qui in Italia? ...