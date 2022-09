Napoli | Kim | Emozionato per il Mondiale | Serie A? Devo migliorare

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 settembre 2022) Kim Min-jae: "Sonoper ilA?, ho provato a fare ciò che mi ha chiesto Spalletti, i miei compagni mi hanno subito aiutato" Kim Min-Jae, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Star News Korea in cui ha parlato del suo ambientamento in azzurro. Queste le sue parole: "Giocare unè il sogno di tutti. E' la mia prima volta, sono un po'ed anche nervoso. Impatto inA? Ho molte carenze e necessito ancora di imparare per. Mi sono concentrato su come riuscirci e ho provato a fare esattamente quello che l'allenatore mi chiedeva. -afferma Kim -E' difficile passare in un grande campionato e giocare, ma ho pensato di dovermi ...