Ms Marvel 2 si farà: annunciato l'arrivo delle nuove puntate (Di venerdì 23 settembre 2022) La prima stagione di Ms. Marvel, distribuita da Disney+ a partire da giugno 2022, ha riscosso un grande successo. La storia, basata sulle vicende di Kamala Khan (Iman Vellani), non ha lasciato indifferenti gli spettatori. Nelle ultime ore, finalmente, è arrivato una notizia davvero speciale. Con grande gioia, i registi hanno annunciato il rinnovo per la seconda stagione. Abbonati subito a Disney+ per non perdere Ms. Marvel e altri contenuti esclusivi! Ms. Marvel rinnovata: l'annuncio della seconda stagione La serie tv di Ms. Marvel è incentrata sulla storia di Kamala Khan, una sedicenne pakistana ossessionata dai supereroi e, soprattutto, da Capitan Marvel. La sua vita in New Jersey sarà sconvolta totalmente quando entrerà in possesso di un misterioso bracciale che le ...

