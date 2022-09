Ms Marvel 2 | i registi annunciano il rinnovo della serie Disney+

(Di venerdì 23 settembre 2022) Una nuova stagione di Ms.in arrivo su, ianticipano ildello show. Con un post entusiastico su Instagram, idi Ms.Adil El Arbi Bilall Fallah hanno annunciato ilper una seconda stagione. Il post è accompagnato dalla scritta "Chi è pronto per la stagione 2?", solleticando i fan sul loro ritorno dello show per una potenziale seconda stagione. Ms.vede protagonista Iman Vellani nei panni di Kamala Khan, personaggioamato dai fan. Insieme a Vellani ci sono Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt ...

