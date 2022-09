Motomondiale | Marquez | ' Ho provato dolore al braccio ma riesco a gestirlo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Motegi, 23 set. - (Adnkronos) - "Essendoci un solo turno di libere questo venerdì, ho dovuto attaccare subito, sapevo che non avrei potuto gestire in vista del sabato. Tra l'altro ho visto che pioveva leggermente, quindi sono partito subito forte. Era da tanto tempo che non mi sentivo così bene sulla moto, ho anche spinto da solo, questo è importante. Ho guidato abbastanza bene, ma in questo circuito ho sentito, mentre in Aragon non mi è successo. È una cosa che dobbiamo controllare bene, soprattutto la spalla. Io con ilmi sento bene, ma bisogna comunque monitorare la condizione perché qui a Motegi ci sono tante staccate a destra, sarà difficile spingere per tutta la gara". Così Marcdopo le libere del venerdì del Gp del Giappone, chiuse al 6° posto. "Ilche ho sentito è molto diverso ...