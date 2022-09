MotoGP, Paolo Ciabatti: “Miller e Bagnaia hanno iniziato bene, la GP22 è pronta anche in caso di pioggia” (Di venerdì 23 settembre 2022) Si chiude con spunti decisamente positivi per la Ducati l’unica sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Motegi, sul quale non si correva dal 2019 per le ben note vicende legate alla pandemia del Covid-19, la scuderia di Borgo Panigale ha piazzato due moto nelle prime due posizioni, confermando con il lay-out del Twin Ring si possa sposare nel migliore dei modi con la GP22. Il migliore tempo della sessione lo ha messo a segno Jack Miller in 1:44.509 con 28 millesimi sul compagno di team Francesco “Pecco” Bagnaia, mentre al terzo posto troviamo il campione del mondo Fabio Quartararo a 68, mentre è quarto Aleix Espargarò a 136. Una situazione interessante, dalla quale la Ducati vuole estrarre il massimo, sia ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Si chiude con spunti decisamente positivi per la Ducati l’unica sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Motegi, sul quale non si correva dal 2019 per le ben note vicende legate alla pandemia del Covid-19, la scuderia di Borgo Panigale ha piazzato due moto nelle prime due posizioni, confermando con il lay-out del Twin Ring si possa sposare nel migliore dei modi con la. Il migliore tempo della sessione lo ha messo a segno Jackin 1:44.509 con 28 millesimi sul compagno di team Francesco “Pecco”, mentre al terzo posto troviamo il campione del mondo Fabio Quartararo a 68, mentre è quarto Aleix Espargarò a 136. Una situazione interessante, dalla quale la Ducati vuole estrarre il massimo, sia ...

