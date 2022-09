MotoGP, Ezpeleta: “Bagnaia e Quartararo per dimenticare Valentino Rossi. Alcuni piloti non sapevano di gare sprint” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 2022 è stato un anno particolare per la MotoGP, quasi di transizione, visto che sono state annunciate novità importanti per il 2023, con l’introduzione delle gare sprint, e sarà anche l’ultimo anno con Suzuki in griglia. Inoltre, si è trattato della prima stagione senza Valentino Rossi da 25 anni, con conseguente calo di un’importante fetta di pubblico. Sull’argomento è tornato Carmelo Ezpeleta, che sottolinea la bravura dei piloti attuali: “Il tempo di Rossi era straordinario, ma anche perché combatteva con altri, principalmente Stoner, Pedrosa e Lorenzo. Poi è arrivato anche Márquez, e ora sembra che la gente si dimentichi di Quartararo. In ogni caso, quello che ci piace è vedere l’uguaglianza. Ad Aragon i primi dieci erano in ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 2022 è stato un anno particolare per la, quasi di transizione, visto che sono state annunciate novità importanti per il 2023, con l’introduzione delle, e sarà anche l’ultimo anno con Suzuki in griglia. Inoltre, si è trattato della prima stagione senzada 25 anni, con conseguente calo di un’importante fetta di pubblico. Sull’argomento è tornato Carmelo, che sottolinea la bravura deiattuali: “Il tempo diera straordinario, ma anche perché combatteva con altri, principalmente Stoner, Pedrosa e Lorenzo. Poi è arrivato anche Márquez, e ora sembra che la gente si dimentichi di. In ogni caso, quello che ci piace è vedere l’uguaglianza. Ad Aragon i primi dieci erano in ...

