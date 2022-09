Motocross delle Nazioni 2022 | le favorite Stati Uniti e Olanda in prima fila | Italia outsider

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’attesa sta per finire ed i 34 team iscritti sono ormai pronti ad affrontare questo weekend la 75ma edizione del, in programma sulla spettacolare pista di RedBud tra sabato 24 e domenica 25 settembre. L’si presenta in Michigan da detentrice del Trofeo Chamberlain, ma non godrà dei favori del pronostico e dovrà davvero superarsi per bissare il trionfo di Mantova 2021. Leda battere saranno presumibilmente, ma sono davvero numerose le possibiliin grado di far saltare il banco o comunque di lottare per il podio. Gli Orange non hanno mai fatto peggio del 2° posto nelle ultime cinque edizioni e, nonostante l’assenza dell’infortunato Jeffrey Herlings, possono contare su ...