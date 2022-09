Moto3, risultati FP1 GP Giappone: Moreira apre le danze davanti a Foggia, lontano Garcia (Di venerdì 23 settembre 2022) Inizia sotto il controllo di Diogo Moreira il fine settimana del Gran Premio del Giappone, 16mo appuntamento del Motomondiale 2022. I protagonisti hanno compiuto molti giri nella prima sessione di prove libere nel particolare impianto di Motegi, finalmente presente nel calendario dopo due anni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il brasiliano di MT Helmets – MSi ha stabilito il tempo di 1.57.252 precedendo Dennis Foggia (Leopard) ed il padrone di casa Ayumu Sasaki (Max Racing), rispettivamente a +195 millesimi ed a +241. L’iberico David Munoz (BOE) e lo scozzese John McPhee (Max Racing) inseguono nell’ordine, abili a precedere il nipponico Tatsuki Suzuki (Leopard) ed il leader del Mondiale Izan Guevara. Lo spagnolo di Aspar, 7mo con 412 millesimi di ritardo, ha saputo primeggiare nella FP1 odierna su Riccardo Rossi (SIC), ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Inizia sotto il controllo di Diogoil fine settimana del Gran Premio del, 16mo appuntamento del Motomondiale 2022. I protagonisti hanno compiuto molti giri nella prima sessione di prove libere nel particolare impianto di Motegi, finalmente presente nel calendario dopo due anni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il brasiliano di MT Helmets – MSi ha stabilito il tempo di 1.57.252 precedendo Dennis(Leopard) ed il padrone di casa Ayumu Sasaki (Max Racing), rispettivamente a +195 millesimi ed a +241. L’iberico David Munoz (BOE) e lo scozzese John McPhee (Max Racing) inseguono nell’ordine, abili a precedere il nipponico Tatsuki Suzuki (Leopard) ed il leader del Mondiale Izan Guevara. Lo spagnolo di Aspar, 7mo con 412 millesimi di ritardo, ha saputo primeggiare nella FP1 odierna su Riccardo Rossi (SIC), ...

