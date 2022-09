Morto il padre del segretario Usa Antony Blinken (Di venerdì 23 settembre 2022) Il padre del segretario di Stato Antony Blinken, Donald, ex diplomatico statunitense, banchiere di investimento e collezionista di arte moderna, è Morto giovedì. Aveva 96 anni. Blinken ha annunciato la morte di suo padre in una serie di tweet mentre partecipava all’Assemblea generale annuale delle Nazioni Unite. “La mia famiglia ha perso un genitore e un nonno, una fonte di amore e ispirazione, mio padre Donald Blinken”, ha scritto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) Ildeldi Stato, Donald, ex diplomatico statunitense, banchiere di investimento e collezionista di arte moderna, ègiovedì. Aveva 96 anni.ha annunciato la morte di suoin una serie di tweet mentre partecipava all’Assemblea generale annuale delle Nazioni Unite. “La mia famiglia ha perso un genitore e un nonno, una fonte di amore e ispirazione, mioDonald”, ha scritto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

