Morto il giornalista Paolo Mosè. Fu tra i fondatori del Golfo di Ischia

E' scomparso stanotte per un malore improvviso Paolo Mosè, giornalista ischitano. Sessantasei anni, Mosè è stato tra i fondatori e vicedirettore del primo quotidiano isolano, Il Golfo, ed attualmente era vice direttore del quotidiano Il Dispari. Ha scritto per quarant'anni della cronaca nera e giudiziaria dell'isola raccontando le vicende più importanti accadute ad Ischia e seguendo decine di processi nei tribunali di tutta la Campania. Questa mattina, prima delle udienze nel tribunale di Napoli, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Mosè.

