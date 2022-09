Morto a 33 anni Jamie Roy, il dj scozzese popolarissimo a Ibiza. Si esibiva al Pacha e all’Amnesia (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Dj scozzese Jamie Roy è Morto all’età di 33 anni. Lo ha annunciato la Bbc. A confermare la notizia è stata la sua famiglia sui social, anche se non sono state svelate le cause del decesso: “Jamie era un figlio, fratello, nipote e zio molto amato e talentuoso, amato dai suoi tanti amici e colleghi sia all’interno del mondo musicale che al di fuori“. Il musicista originario di Dumfries aveva un enorme seguito, specialmente a Ibiza, dove era solito esibirsi al Pacha, Amnesia e Ibiza Rocks. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) Il DjRoy èall’età di 33. Lo ha annunciato la Bbc. A confermare la notizia è stata la sua famiglia sui social, anche se non sono state svelate le cause del decesso: “era un figlio, fratello, nipote e zio molto amato e talentuoso, amato dai suoi tanti amici e colleghi sia all’interno del mondo musicale che al di fuori“. Il musicista originario di Dumfries aveva un enorme seguito, specialmente a, dove era solito esibirsi al, Amnesia eRocks. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

