Morti oltre 80 migranti al largo della Siria. Le famiglie sul barcone cercavano di raggiungere l'Europa (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il ritrovamento di 15 corpi avvenuto ieri pomeriggio di fronte alla costa di Tartus, in Siria, sembrano essere 81 le vittime del naufragio di un barcone partito dalla città libanese di Minyeh. Secondo le testimonianze erano tra 120 e 150 le persone a bordo, venti sono state portate in ospedale a Tartus, le altre sono disperse. Tra gli 81 deceduti sono stati trovati diversi bambini. Le famiglie a bordo, Siriani, libanesi e palestinesi in fuga dalla miseria, stavano cercando di raggiungere l'Europa.

