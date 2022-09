Morte della Regina: “Harry furioso per l’esclusione di Meghan da Balmoral” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Inizialmente, si era pensato che fosse stato re Carlo III a snobbare Harry e a cenare soltanto con l’altro figlio William a Balmoral, la sera dell’8 settembre, poche ore dopo la Morte della Regina Elisabetta. Invece, secondo il Sun, sarebbe avvenuto l’opposto: sarebbe stato proprio il duca ribelle del Sussex a tirarsi fuori dalla cena con il padre e il fratello”, racconta un retroscena di Repubblica. Stando a una fonte del Palazzo riportata dal tabloid, Harry “era furioso per il trattamento riservato a sua moglie Meghan”, esclusa dal capezzale della sovrana per decisione di Carlo in quanto “non opportuno”. Il motivo per cui Harry è andato via da Balmoral in tutta fretta il giorno successivo alla ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) “Inizialmente, si era pensato che fosse stato re Carlo III a snobbaree a cenare soltanto con l’altro figlio William a, la sera dell’8 settembre, poche ore dopo laElisabetta. Invece, secondo il Sun, sarebbe avvenuto l’opposto: sarebbe stato proprio il duca ribelle del Sussex a tirarsi fuori dalla cena con il padre e il fratello”, racconta un retroscena di Repubblica. Stando a una fonte del Palazzo riportata dal tabloid,“eraper il trattamento riservato a sua moglie”, esclusa dal capezzalesovrana per decisione di Carlo in quanto “non opportuno”. Il motivo per cuiè andato via dain tutta fretta il giorno successivo alla ...

rubio_chef : L’uso della triste morte di #MashaAmini per fare propaganda anti araba, anti musulmana e anti iraniana è qualcosa d… - Agenzia_Ansa : La tv di Stato iraniana ha annunciato che sono 17 i morti dall'inizio delle proteste, cominciate sei giorni fa a se… - RaiNews : Undici i morti della rivolta del velo nel paese a guida islamica, dopo l'arresto e la morte della 22enne avvenuta 6… - nerinazzurra : RT @GioLario: @francomtonelli @matteorenzi Utilizzare le nostre tasse per aiutare gli ultimi, non per mantenere il marchettaroSaudita 'sena… - Marley8615 : DIABOLIK (117): La strada della morte (Italian Edition) [MUUKJ27] -