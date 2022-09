Morta dopo asportazione del neo: condannato il medico e santone di Genova (Di venerdì 23 settembre 2022) Per la morte di Roberta Repetto, insegnante di 40 anni a cui fu asportato un neo sul tavolo da cucina del centro olistico di Borzonasca (Genova), condannati a 3 anni e 4 mesi il "santone" Paolo Bendinelli e il medico bresciano Paolo Oneda Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Per la morte di Roberta Repetto, insegnante di 40 anni a cui fu asportato un neo sul tavolo da cucina del centro olistico di Borzonasca (), condannati a 3 anni e 4 mesi il "" Paolo Bendinelli e ilbresciano Paolo Oneda

Tg3web : Nelle città iraniane si estendono le proteste per Mahsa Amini, la donna morta dopo essere stata fermata dalla cosid… - fanpage : È stata ripresa da una telecamera di sorveglianza mentre andava in bagno alle ore 7.00 del mattino di giovedì. Da l… - Agenzia_Ansa : Mahsa Amini, ventiduenne iraniana, è morta dopo essere entrata in coma martedì sera in seguito a un arresto a Teher… - IdaZonin : RT @fanpage: Sara non ce l’ha fatta. La 18enne è morta dopo tre mesi di coma - Dondolino72 : RT @Agenzia_Ansa: Morta dopo l'asportazione di un neo, santone condannato a 3 anni e 4 mesi #ANSA -