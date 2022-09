Mondiali di Volley Femminile, Mazzanti: “L’Italia sa dove vuole arrivare” (Di venerdì 23 settembre 2022) L’ItalVolley Femminile si scalda per il via ai Mondiali e scende in campo domani ad Arnhem (Olanda, ore 15) contro il Camerun. Le Azzurre – inserite nella Pool A con camerunensi, olandesi, keniote, belghe e portoricane – si presentano con i galloni di campionesse d’Europa e vincitrici della Nations League, proprio mentre in Italia il vento della pallavolo spira ancora forte per il trionfo del sestetto di Fefè De Giorgi ai Mondiali polacchi. “Non ci facciamo condizionare dalle aspettative intorno a noi, sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare, soprattutto dopo aver lavorato tanto per un diverso approccio alle partite» spiega il commissario tecnico delL’Italia, Davide Mazzanti. «Ora pensiamo solamente ai nostri aspetti del gioco. Da tempo il gruppo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Italsi scalda per il via aie scende in campo domani ad Arnhem (Olanda, ore 15) contro il Camerun. Le Azzurre – inserite nella Pool A con camerunensi, olandesi, keniote, belghe e portoricane – si presentano con i galloni di campionesse d’Europa e vincitrici della Nations League, proprio mentre in Italia il vento della pallavolo spira ancora forte per il trionfo del sestetto di Fefè De Giorgi aipolacchi. “Non ci facciamo condizionare dalle aspettative intorno a noi, sappiamo chi siamo evogliamo, soprattutto dopo aver lavorato tanto per un diverso approccio alle partite» spiega il commissario tecnico del, Davide. «Ora pensiamo solamente ai nostri aspetti del gioco. Da tempo il gruppo ...

