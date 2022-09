(Di venerdì 23 settembre 2022) Per il responsabile arriva l'interdizione all'insegnamento per un anno e la condanna a due anni e mezzo di carcere

Apprezzamenti e commenti sull'aspetto fisico durante le ore di lezione, inviti a prendere appuntamenti per approfondire in privato gli argomenti trattati durante il corso universitario. L'apice l'ha ... Molestie e ricatti sessuali alle studentesse: docente condannato Un professore di 34 anni del corso di Tecniche di radiologia medica dell'università Statale di Milano è stato condannato a due anni e mezzo ... Il docente 34enne del corso di Tecniche di radiologia medica condannato a due anni e mezzo per le molestie a due studentesse del suo corso. Interdetto per un ...