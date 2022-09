Milano, slogan anti Meloni al corteo dei Fridays for Future: “Crisi climatica innegabile ma lei critica il green deal”. Poi l vaffa dei manifestanti (Di venerdì 23 settembre 2022) I manifestanti in corteo per il clima intonano insulti all’indirizzo della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Noi facciamo nomi e cognomi vaffanculo Giorgia Meloni”, ma non solo slogan, anche un vero e proprio discorso politico da parte dei giovani manifestanti che hanno criticato apertamente la leader di Fratelli d’Italia e il futuro probabile governo: “Siamo di fronte a una Crisi climatica senza precedenti, alla luce di questa ormai innegabile realtà, Giorgia Meloni critica i vincoli del green deal, definendoli troppo stringenti per le aziende italiane”. Ma non solo, critiche anche sul fronte dei diritti: “Dietro alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) I manifestinper il clima intonano insulti all’indirizzo della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Noi facciamo nomi e cognominculo Giorgia”, ma non solo, anche un vero e proprio discorso politico da parte dei giovani manifestche hannoto apertamente la leader di Fratelli d’Italia e il futuro probabile governo: “Siamo di fronte a unasenza precedenti, alla luce di questa ormairealtà, Giorgiai vincoli del, definendoli troppo stringenti per le aziende italiane”. Ma non solo, critiche anche sul fronte dei diritti: “Dietro alle ...

