Milano-Foggia: alle due del pomeriggio il primo atterraggio di passeggeri al “Gino Lisa” Con un Boeing 737-300 della greca Lumiwings (Di venerdì 23 settembre 2022) L’aereo della compagnia greca, partito da Milano, è arrivato all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia alle 14,06. È iniziato, o meglio ricominciato dopo decenni, il traffico passeggeri per lo scalo dauno, garantito da Lumiwings con alcune tratte nazionali. L’arrivo dell’aereo è stato accolto da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, e da Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, fra gli altri. L'articolo Milano-Foggia: alle due del pomeriggio il primo atterraggio di passeggeri al “Gino Lisa” <small class="subtitle">Con un ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 settembre 2022) L’aereocompagnia, partito da, è arrivato all’aeroporto “” di14,06. È iniziato, o meglio ricominciato dopo decenni, il trafficoper lo scalo dauno, garantito dacon alcune tratte nazionali. L’arrivo dell’aereo è stato accolto da Michele Emiliano, presidenteRegione Puglia, e da Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, fra gli altri. L'articolodue delildial “” Con un ...

NoiNotizie : #Milano-#Foggia: alle due del pomeriggio il primo volo passeggeri al 'Gino Lisa' - FoggiaCittaAper : Frichigno a Milano, quattro repliche per lo spettacolo della Piccola compagnia impertinente di #Foggia - FattodelGargano : La Foggia di “Frichigno” arriva al Milano Off Fringe Festival - AlbertoTortell2 : @QRepubblica @peppeprovenzano Orban orban Va voi sporchi rossi cosa cazzo avete fatto in 10anni al potere abusivam… - ViocaAng : #Conte a Milano è un bel vedere. #GrazieMilano. Live, diretta. Folla oceanica. Come Napoli, come Foggia, come Paler… -