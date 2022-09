Milano Fashion Week, Emporio Armani ci regala la magia di un viaggio. Giorgio Armani: “Porto la vacanza in città” – FOTO (Di venerdì 23 settembre 2022) Il buio. Le note di un pianoforte che tintinnano veloci. Poi ecco comparire una lingua di mare blu, profondamente calmo all’orizzonte, quasi ci apparisse dopo aver attraversato l’ombra di una pineta. Un raggio di luce illumina le onde che si allungano lente e ipnotiche sulla passerella. Quindi, uno dopo l’altro, si susseguono bluse e blouson morbidamente candide, irridescenti pantaloni di seta, esotiche sahariane e fresche canotte in tessuto tecnico, evocative gonne a pareo e impalpabili abiti dai mille riflessi cristallini. Sarà perché fino a pochi giorni fa i raggi di un sole insolitamente tiepido ci cullavano negli ultimi scampoli d’estate, sarà perché il ricordo delle vacanze è ancora vivido nella mente. O forse, sarà perché perché nessuno come Giorgio Armani è in grado di far vivere un’emozione, una suggestione, attraverso i suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Il buio. Le note di un pianoforte che tintinnano veloci. Poi ecco comparire una lingua di mare blu, profondamente calmo all’orizzonte, quasi ci apparisse dopo aver attraversato l’ombra di una pineta. Un raggio di luce illumina le onde che si allungano lente e ipnotiche sulla passerella. Quindi, uno dopo l’altro, si susseguono bluse e blouson morbidamente candide, irridescenti pantaloni di seta, esotiche sahariane e fresche canotte in tessuto tecnico, evocative gonne a pareo e impalpabili abiti dai mille riflessi cristallini. Sarà perché fino a pochi giorni fa i raggi di un sole insolitamente tiepido ci cullavano negli ultimi scampoli d’estate, sarà perché il ricordo delle vacanze è ancora vivido nella mente. O forse, sarà perché perché nessuno comeè in grado di far vivere un’emozione, una suggestione, attraverso i suoi ...

