Milan, Tonali mette nel mirino il Chelsea (Di venerdì 23 settembre 2022) MilanO - Ammaccature da nazionale, fuori due. Dopo Theo Hernandez, tocca a Tonali: tutto questo, con otto giorni che separano Pioli dalla ripresa degli impegni a Empoli. E con il rischio di doversi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 settembre 2022)O - Ammaccature da nazionale, fuori due. Dopo Theo Hernandez, tocca a: tutto questo, con otto giorni che separano Pioli dalla ripresa degli impegni a Empoli. E con il rischio di doversi ...

AntoVitiello : #Italia, #Mancini sulle condizioni di Sandro #Tonali: 'Non ha mai fatto nulla da quando è arrivato. Noi non l'abbia… - Milan_eBasta : Maledetto 1 Florenzi 2 Calabria 3 Hernandez 4 Tonali 5 Maignan Spero a parte Spizzi che per gli altri sia questi… - sportli26181512 : #Milan, #Tonali mette nel mirino il Chelsea: Tornato ko dalla Nazionale, sarà tenuto a riposo contro l’Empoli. Rebi… - GmaHappymilan : Sereno venerdì, carissimi ????! Giroud si è girato anche nella Nazionale francese, è diventato un vizio! ?????? Aspetti… - CialdaMorente : RT @krunicismo: @AntoVitiello @RMCsport Massimiliano Allegri circa una settimana fa: 'provate a togliere 5 titolari al Milan' Da quel gior… -