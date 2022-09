Milan, Tonali lascia il ritiro della Nazionale: da domani a disposizione (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Milan in attesa per le condizioni del suo centrocampista. Ha infatti appena lasciato il ritiro della Nazionale Sandro Tonali, indisponibile... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilin attesa per le condizioni del suo centrocampista. Ha infatti appenato ilSandro, indisponibile...

AntoVitiello : #Italia, #Mancini sulle condizioni di Sandro #Tonali: 'Non ha mai fatto nulla da quando è arrivato. Noi non l'abbia… - calciomercatoit : ??+++ Sandro #Tonali ha appena lasciato il ritiro della #Nazionale: non sarà disponibile per i match con… - H6CE_ : RT @calciomercatoit: ??+++ Sandro #Tonali ha appena lasciato il ritiro della #Nazionale: non sarà disponibile per i match con #Inghilterra e… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Milan, #Tonali lascia il ritiro della Nazionale: da domani a disposizione - cmdotcom : #Milan, #Tonali lascia il ritiro della Nazionale: da domani a disposizione -