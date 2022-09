Milan | Tonali lascia il ritiro azzurro Da domani sarà a Milanello

calciomercatoit : ??+++ Sandro #Tonali ha appena lasciato il ritiro della #Nazionale: non sarà disponibile per i match con… - AntoVitiello : #Italia, #Mancini sulle condizioni di Sandro #Tonali: 'Non ha mai fatto nulla da quando è arrivato. Noi non l'abbia… - news24_inter : ????#Tonali lascia il ritiro della #Nazionale: gli aggiornamenti - AmiciMilan : L'acciughina iettatrice: dopo le parole di Allegri sulla 'Juventus Virtuale' e sull'eventualità della mancanza dei… - EMMEESSE_ : @robymancio senti mi hai stufato metti tonali al posto di barella (il milan Twitter dice che è più forte), emerson… -

Ha appena lasciato il ritiro della Nazionale anche Sandro, indisponibile per le gare con Inghilterra e Ungheria. Il centrocampista delsarà comunque questa sera in tribuna per seguire ...Ilè in apprensione per le condizioni di Sandro, che ha risposto alla convocazione di Mancini ma non sarà a disposizione. Così come Mike Maignan, che si è infortunato ieri sera contro l'...Tanti gli infortunati dei club di Serie A in questa prima sosta per le nazionali: da Maignan ad Immobile, il punto su tutti i calciatori ...Problema muscolare al polpaccio per il portiere francese ieri durante il match con l'Austria. Affaticamento in azzurro per il centrocampista, che non ha potuto rispondere alla convocazione di Mancini, ...