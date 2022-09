Milan, rinnovo Leao: ecco le ultime offerte per l'attaccante (Di venerdì 23 settembre 2022) In casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Rafael Leao, ecco cosa riporta La Gazzetta dello Sport. L’attaccante chiede sette milioni netti, Maldini ne può offrire anche 6,5: la differenza è... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 23 settembre 2022) In casatiene banco il tema deldi Rafaelcosa riporta La Gazzetta dello Sport. L’chiede sette milioni netti, Maldini ne può offrire anche 6,5: la differenza è...

AntoVitiello : #Kalulu: 'Scudetto? #Pioli ce lo dice ogni giorno: quest’anno sarà ancora più difficile. Rinnovo? Se tutto va bene… - lucabianchin7 : Intervista di @agrandesso a #Kalulu sulla @Gazzetta_it di oggi: “Maldini molto presente, spiega come difendere senz… - AntoVitiello : #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa… - TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - Juve e Milan sullo sfondo per Zaniolo, la Roma vuole il rinnovo - Milannews24_com : #Leao, il #Milan alza l’offerta ma il #Chelsea non molla -