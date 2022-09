Milan, Maignan lascia il ritiro della Francia (Di venerdì 23 settembre 2022) Mike Maignan ha lasciato il ritiro della Francia. Il portiere del Milan ha accusato un problema muscolare al polpaccio durante la partita vinta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) Mikehato il. Il portiere delha accusato un problema muscolare al polpaccio durante la partita vinta...

