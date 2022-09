Milan, Maignan ha lasciato il ritiro della Francia: ora gli esami (Di venerdì 23 settembre 2022) Il portiere del Milan Mike Maignan ha lasciato il ritiro della nazionale francese dopo l’infortunio al polpaccio accusato durante la partita di ieri sera in Nations League contro l’Austria. L’estremo difensore rossonero sta facendo ritorno in Italia per sottoporsi agli esami strumentali. Pioli incrocia le dita e spera si tratti solamente di un affaticamento. Al suo posto il ct Didier Deschamps ha convocato il portiere del Rennes Steve Mandanda. Nei prossimi tre impegni il Milan dovrà sfidare Empoli, Chelsea e Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Il portiere delMikehailnazionale francese dopo l’infortunio al polpaccio accusato durante la partita di ieri sera in Nations League contro l’Austria. L’estremo difensore rossonero sta facendo ritorno in Italia per sottoporsi aglistrumentali. Pioli incrocia le dita e spera si tratti solamente di un affaticamento. Al suo posto il ct Didier Deschamps ha convocato il portiere del Rennes Steve Mandanda. Nei prossimi tre impegni ildovrà sfidare Empoli, Chelsea e Juventus. SportFace.

