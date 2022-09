Milan, l'emergenza continua. Ct Danimarca: 'Kjaer ha dolore alla caviglia, lo valuteremo' (Di venerdì 23 settembre 2022) Non smettono di arrivare brutte notizie legate alle condizioni dei calciatori in casa Milan: dopo gli infortuni di non trascurabile entità... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) Non smettono di arrivare brutte notizie legate alle condizioni dei calciatori in casa: dopo gli infortuni di non trascurabile entità...

MMassy86 : @_BeatriceSarti @RadioRossonera E che... Purtroppo le previsioni francesi erano anche più ottimistiche, una botta c… - MMassy86 : @AntoVitiello E che... Purtroppo le previsioni francesi erano anche più ottimistiche, una botta che non ci voleva s… - MMassy86 : @NonEvoluto @mmseize E che... Purtroppo le previsioni francesi erano anche più ottimistiche, una botta che non ci v… - cmdotcom : #Milan, l'emergenza continua. Ct #Danimarca: '#Kjaer ha dolore alla caviglia, lo valuteremo' - sportli26181512 : Milan, l'emergenza continua. Ct Danimarca: 'Kjaer ha dolore alla caviglia, lo valuteremo': Non smettono di arrivare… -