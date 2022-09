Milan, il problema di Maignan è più serio del previsto: possibile il ritorno di Tatarusanu in lista Champions (Di venerdì 23 settembre 2022) Una brutta tegola per Stefano Pioli e il Milan, che alla ripresa dopo la sosta per le nazionali sarà atteso da un nuovo tour de force... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) Una brutta tegola per Stefano Pioli e il, che alla ripresa dopo la sosta per le nazionali sarà atteso da un nuovo tour de force...

AntoVitiello : Problema all'adduttore destro per Theo #Hernandez, non prenderà parte alle due partite della nazionale francese #Milan - AntoVitiello : #Hernandez rientra dalla Nazionale per un problema all'adduttore che verra’ valutato nei prossimi giorni con esami… - fanpage : L'impatto di Kvaratskhelia sulla difesa del Milan è stato devastante, ha logorato calciatori e tecnico avversari co… - sportli26181512 : Milan, il problema di Maignan è più serio del previsto: possibile il ritorno di Tatarusanu in lista Champions: Una… - cmdotcom : #Milan, il problema di #Maignan è più serio del previsto: possibile il ritorno di #Tatarusanu in lista Champions -