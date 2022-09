Migliaia di giovani in piazza per il climate strike. “Siamo l’unica generazione che può fermare questa crisi” (Di venerdì 23 settembre 2022) “In questa campagna elettorale non si è praticamente mai parlato di #clima. Una vergogna. Noi lo abbiamo urlato e denunciato ogni giorno. E continueremo a farlo” è il pensiero della europarlamentare di Europa Verde Eleonora Evi. In una giornata in cui si sono svolte diverse iniziative ambientaliste a partire dal climate strike a Torino e in tante altre città italiane. Migliaia di giovani hanno invaso le strade di Roma e di Milano per lo sciopero ambientalista. Questi gli obiettivi della manifestazione: “scioperiamo perché non abbiamo scelta. Stiamo lottando per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli. Scioperiamo perché c’è ancora tempo per cambiare, ma il tempo è essenziale. Prima agiamo, migliore sarà il nostro futuro condiviso”. Scioperando posSiamo far sentire la ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 23 settembre 2022) “Incampagna elettorale non si è praticamente mai parlato di #clima. Una vergogna. Noi lo abbiamo urlato e denunciato ogni giorno. E continueremo a farlo” è il pensiero della europarlamentare di Europa Verde Eleonora Evi. In una giornata in cui si sono svolte diverse iniziative ambientaliste a partire dala Torino e in tante altre città italiane.dihanno invaso le strade di Roma e di Milano per lo sciopero ambientalista. Questi gli obiettivi della manifestazione: “scioperiamo perché non abbiamo scelta. Stiamo lottando per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli. Scioperiamo perché c’è ancora tempo per cambiare, ma il tempo è essenziale. Prima agiamo, migliore sarà il nostro futuro condiviso”. Scioperando posfar sentire la ...

