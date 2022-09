Microsoft espande forza lavoro in Cina e assume 1 000 dipendenti

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il gigante del softwareha annunciato cherà 1.000 nuoviinndo la suada novemila impiegati a diecimila; mentre si prepara a celebrare il 30° anniversario nel mercato cinese.La società di Bill Gates, che conta uffici in 13 città cinesi,rà nei prossimi tre anni i campus a Suzhou, Shanghai e Pechino, nonostante altre società tecnologiche abbiano annunciato tagli. Un report dimostra che circa l'80% deiinlavora in ricerca e sviluppo.

