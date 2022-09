“Mi può solo pulire le scarpe”: Giaele entra al GF Vip e stronca Elisabetta Gregoraci – VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Sofia Giaele De Donà è appena entrata nella Casa del GF Vip 7 e già si è messa contro i fan di Elisabetta Gregoraci. Tutta ‘colpa’ di un azzardato paragone che ha avanzato nel corso della sua presentazione ufficiale. Ed intanto il popolo del web si è diviso, tra chi ha apprezzato la frecciatina di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 23 settembre 2022) SofiaDe Donà è appenata nella Casa del GF Vip 7 e già si è messa contro i fan di. Tutta ‘colpa’ di un azzardato paragone che ha avanzato nel corso della sua presentazione ufficiale. Ed intanto il popolo del web si è diviso, tra chi ha apprezzato la frecciatina di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

