“Mi ha mancato di rispetto” duro sfogo di Paola Perego contro una collega (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 25 Settembre partirà la seconda edizione di Citofonare Raidue, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Le due conduttrici hanno raccontato le novità ed i punti di forza della trasmissione in onda dalle 11.15 alle 12.55. Il rapporto tra Paola Perego e Simona Ventura Alle due donne sono stati chiesti pregi e difetti l’una dell’altra. La Ventura esprime subito un commento positivo nei confronti della collega, spiegando che, secondo lei, non ha difetti. Si capiscono al volo, senza bisogno di parlare. La Perego asserisce di trovarsi in perfetta sintonia con la collega. “Quando è stanca lei tiro io e viceversa. Fondamentalmente siamo due cazzare. Amiamo il lavoro tutte e due. Io quest’anno faccio 40 anni di tv e lei 35, quindi 75 anni in due e abbiamo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 25 Settembre partirà la seconda edizione di Citofonare Raidue, il programma condotto dae Simona Ventura. Le due conduttrici hanno raccontato le novità ed i punti di forza della trasmissione in onda dalle 11.15 alle 12.55. Il rapporto trae Simona Ventura Alle due donne sono stati chiesti pregi e difetti l’una dell’altra. La Ventura esprime subito un commento positivo nei confronti della, spiegando che, secondo lei, non ha difetti. Si capiscono al volo, senza bisogno di parlare. Laasserisce di trovarsi in perfetta sintonia con la. “Quando è stanca lei tiro io e viceversa. Fondamentalmente siamo due cazzare. Amiamo il lavoro tutte e due. Io quest’anno faccio 40 anni di tv e lei 35, quindi 75 anni in due e abbiamo ...

petergomezblog : “Non è più una democrazia”: il Parlamento Ue condanna l’Ungheria. Lega e Fdi votano contro - tuttopuntotv : “Mi ha mancato di rispetto” duro sfogo di Paola Perego contro una collega #PaolaPerego #SimonaVentura - linasmekly_ : RT @sara13100613: Sara sta solo portando elenoire su una cattiva strada fatta di illusioni e cose che non sono mai esistite. Luca non ha ma… - Mirko79045720 : @Queen_of_firs Non è questione di lucro.... È alla base il cjrco mediatico che contesto che nn ha nulla di vero e c… - jeruGFVIP6 : RT @sara13100613: Sara sta solo portando elenoire su una cattiva strada fatta di illusioni e cose che non sono mai esistite. Luca non ha ma… -