MG HS - Aperti gli ordini della Suv a benzina: ecco quanto costa (Di venerdì 23 settembre 2022) Continua l'avanzata dei costruttori cinesi in Italia. MG ha aperto gli ordini per la HS, versione a benzina della Suv media già introdotta sul mercato nostrano in versione ibrida plug-in (e con una denominazione leggermente diversa: EHS). Proposta con cambio manuale o automatico a 7 rapporti, e negli allestimenti Comfort o Luxury, la HS ha prezzi a partire da 24.990 euro. Le caratteristiche. A muovere l'auto è un 1.5 turbobenzina da 162 cavalli e 250 Nm, capace di toccare una velocità massima di 190 km/h. Questa sport utility è lunga 4,57 metri e larga 1,88 dimensioni analoghe alla EHS e può contare su un bagagliaio che va da 463 a 1.454 litri con portellone ad azionamento elettrico. Negli interni, sia la strumentazione sia l'infotainment hanno schermi digitali, rispettivamente da 12,3 e 10,1 pollici, compatibili ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 settembre 2022) Continua l'avanzata dei costruttori cinesi in Italia. MG ha aperto gliper la HS, versione aSuv media già introdotta sul mercato nostrano in versione ibrida plug-in (e con una denominazione leggermente diversa: EHS). Proposta con cambio manuale o automatico a 7 rapporti, e negli allestimenti Comfort o Luxury, la HS ha prezzi a partire da 24.990 euro. Le caratteristiche. A muovere l'auto è un 1.5 turboda 162 cavalli e 250 Nm, capace di toccare una velocità massima di 190 km/h. Questa sport utility è lunga 4,57 metri e larga 1,88 dimensioni analoghe alla EHS e può contare su un bagagliaio che va da 463 a 1.454 litri con portellone ad azionamento elettrico. Negli interni, sia la strumentazione sia l'infotainment hanno schermi digitali, rispettivamente da 12,3 e 10,1 pollici, compatibili ...

