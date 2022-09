Metz | Sonego punta alla finale | Hurkacz permettendo live alle 14 in tv

flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Sonego vola in semifinale a Metz ???? Battuto Korda in due set ???????????? #ATP | #Metz | #Sonego | #Tennis - flazia24 : RT @Eurosport_IT: Sonego vola in semifinale a Metz ???? Battuto Korda in due set ???????????? #ATP | #Metz | #Sonego | #Tennis - roberta_sgri : RT @lorenzofares: Nessuno batte un tennista di nome Lorenzo due volte di fila! al @MoselleOpen Lorenzo #Sonego ???? vendica Lorenzo #Musetti… -

Lorenzotorna in campo nel primo pomeriggio per le semifinali del "Moselle Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta avviando alla conclusione sul veloce indoor di, in ...Gli highlights del match tra Lorenzoe Sebastian Korda , match valevole per i quarti di finale del torneo Atp di2022 , in cui il tennista azzurro si è imposto in due set sullo statunitense mediante il punteggio di 6 - 4 6 - ...Lorenzo Sonego torna in campo nel primo pomeriggio per le semifinali del “Moselle Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si ...Tennis, Atp Metz 2022: Stan Wawrinka in semifinale per la prima volta dal 2020, battuto Ymer in tre set. Avanti anche Hurkacz ...