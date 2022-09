(Di venerdì 23 settembre 2022), le previsioni delche sarà all'insegna del maltempo . Quello in arrivo sarà il primo fine settimana dal sapore autunnale e non solo perché di fatto la stagione è entrata nel calendario, ...

mummy53690440 : Meteo, le previsoni del weekend: forti venti e rischio alluvioni su diverse regioni -

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox weekend 24 - 25 settembre: ripensamenti in amore per i Pesci, i Gemelli iniziano una fase di recupero: WEEKEND DI MALTEMPO, ALLERTA MASSIMA Secondo gli esperti ...Leper il weekend Nel weekend il caldo si farà ancora sentire con temperature talora abbondantemente sopra la media , tuttavia ritroveremo anche qualche temporale in più. In particolare al ...Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo italiano! Osservando l’ultimo scatto satellitare si può denotare la quasi totale assenza di nuvolosità sul nostro territorio. Qualche addensamento più compa ...Meteo per Venerdì 23 Settembre 2022, Marina di Ravenna. Giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima di 11°C e massima di 22°C ...