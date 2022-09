Meteo | le previsioni | nel weekend delle elezioni forti perturbazioni sull' Italia

(Di venerdì 23 settembre 2022) L'autunno è appena cominciato ed ecco che già si avvicina la prima perturbazione estrema: per effetto di una massa d'aria atlantica con minimo depressionario proveniente dalla penisola iberica, dal fine settimana piogge potenzialmente alluvionali promettono di colpire il Nord-Ovest e tutto il versante tirrenico proprio mentre glini saranno intenti a recarsi alle urne. Rischio elevato dalla Liguria alla Toscana e molto elevato tra Lazio e Campania, dove in quattro giorni si attendono 400-500 millimetri di pioggia.

