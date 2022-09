Meteo in Italia: anticiclone addio, da domani domina la pioggia (Di venerdì 23 settembre 2022) . Ultimo giorno che ricorda l’estate, poi cambierà tutto in peggio Sicuramente l’estate che è appena andata in archivio ha fatto soffrire molti Italiani e passerà alla storia come una delle più bollenti di sempre. Ma da domani rischiamo di rimpiangerla, perché sull’Italia è in arrivo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) . Ultimo giorno che ricorda l’estate, poi cambierà tutto in peggio Sicuramente l’estate che è appena andata in archivio ha fatto soffrire moltini e passerà alla storia come una delle più bollenti di sempre. Ma darischiamo di rimpiangerla, perché sull’è in arrivo L'articolo proviene da Inews24.it.

FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: #Ora #Solare 2022, verso l'Abolizione per #Risparmiare #Energia? La decisione dell'Italia, #Data esatta https://t.co… - annagallo54 : RT @Allerta_Meteo: Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 22/09/2022, diramato dal @DPCgov il 21/09/2022 15:15 Ricevi… - Leonardo44447 : Con le condizioni meteo odierne i due aerei ponte sono rimasti ben fermi all'aereoporto Bankstown di Sydney. Dunque… - TuttoSuRoma : RT @leggoit: #Meteo, nel weekend torna il maltempo su gran parte d'Italia: allerta in #Toscana e #Lazio #Roma - Stregatta15 : RT @nessunodalnulla: #meteo in #Italia L'inverno è alle 6 del mattino. La primavera inizia alle 10. L'estate alle 14. L'autunno verso le 17… -