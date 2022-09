Meta è accusata di aver violato il sistema App Tracking Transparency di Apple (Di venerdì 23 settembre 2022) Due utenti di Facebook hanno depositato una proposta di class action presso il tribunale federale di San Francisco: accusano Meta di raccogliere i dati degli utenti senza il loro consenso all’interno delle sue app Facebook e Instagram. Meta avrebbe già negato tutto. LEGGI ANCHE > Instagram: multa di 405 milioni di euro per aver violato il GDPR in materia di protezione dei minori La vicenda di Meta che avrebbe violato il sistema ATT di Apple Meta dovrà rispondere all’accusa di aver tracciato e raccolto i dati personali degli utenti che utilizzano le app delle società di proprietà dell’azienda tramite iPhone, nonostante le politiche adottate da Apple per impedire questo tipo di tracciamento. Secondo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 settembre 2022) Due utenti di Facebook hanno depositato una proposta di class action presso il tribunale federale di San Francisco: accusanodi raccogliere i dati degli utenti senza il loro consenso all’interno delle sue app Facebook e Instagram.avrebbe già negato tutto. LEGGI ANCHE > Instagram: multa di 405 milioni di euro peril GDPR in materia di protezione dei minori La vicenda diche avrebbeilATT didovrà rispondere all’accusa ditracciato e raccolto i dati personali degli utenti che utilizzano le app delle società di proprietà dell’azienda tramite iPhone, nonostante le politiche adottate daper impedire questo tipo di tracciamento. Secondo ...

