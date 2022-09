Messias, i tifosi incontrano il brasiliano al Milan Store Downtown | PM VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Numerosi tifosi rossoneri si sono recati al Milan Store Downtown per incontrare Junior Messias. Ecco le immagini riprese dal nostro inviato Stefano Bressi. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 settembre 2022) Numerosirossoneri si sono recati alper incontrare Junior. Ecco le immagini riprese dal nostro inviato Stefano Bressi.

