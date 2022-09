Mercati finanziari: conviene acquistare azioni Netflix oggi? (Di venerdì 23 settembre 2022) In molti si chiedono se oggi possa essere ancora conveniente acquistare azioni del colosso dell’intrattenimento Netflix, azienda quotata sul Nasdaq a Wall Street. Le ragioni del dubbio sono facilmente comprensibili, in quanto da un lato questo distributore di contenuti in streaming è cresciuto moltissimo durante il periodo della pandemia e delle limitazioni agli spostamenti, per contro una volta tornata una nuova normalità la società ha dovuto far fronte all’esigenza non facile di confermare la crescita precedente. In mezzo a tutto questo vi sono poi stati dei dati che mostravano un calo nel ritmo di crescita di Netflix che ha segnato una parziale battuta di arresto per il Gruppo ma al tempo stesso ha anche riportato il titolo su valori interessanti per un possibile buon punto di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) In molti si chiedono sepossa essere ancora convenientedel colosso dell’intrattenimento, azienda quotata sul Nasdaq a Wall Street. Le ragioni del dubbio sono facilmente comprensibili, in quanto da un lato questo distributore di contenuti in streaming è cresciuto moltissimo durante il periodo della pandemia e delle limitagli spostamenti, per contro una volta tornata una nuova normalità la società ha dovuto far fronte all’esigenza non facile di confermare la crescita precedente. In mezzo a tutto questo vi sono poi stati dei dati che mostravano un calo nel ritmo di crescita diche ha segnato una parziale battuta di arresto per il Gruppo ma al tempo stesso ha anche riportato il titolo su valori interessanti per un possibile buon punto di ...

